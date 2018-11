Laurita Fernándezfue elegida esta semana como actriz revelación por su labor en Sugar, pero no pudo recibir su premio por cuestiones de exclusividad con ShowMatch.

El incidente generó el enojo de Gustavo Yankelevich, quien se despachó contra Tinelli y su productora: "Lamentablemente no la autorizaron a venir".

Más tarde, en Intrusos, la bailarina se refirió a lo sucedido: "Pedí la autorización, no me la dieron y lo entendí. Firmé un contrato y lo tengo que cumplir". Cuando volvieron de la nota, Moria Casán hizo un comentario letal sobre la bella rubia:

"Laurita nunca tendrá estelaridad. Es una figura importante, pero mandala a esta chica, sácala de Buenos Aires, a donde no la conozca nadie, hacela entrar a un lugar y mirá la reacción de la gente".

Luego, la comparó con Susana, que también protagonizó Sugar en los años 80. "Quiero decir, la estrella, por más que sea la chica más mona del mundo, vos la ves y no te das vuelta, no te sacude químicamente como Susana cuando entra a un lugar. No tiene ese glam de la estelaridad, por más que sea una chica mona. El carisma no te lo da ni el mejor cirujano del planeta", sentenció la diva.

