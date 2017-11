Moria Casán destrozó a Flor Vigna tras la renuncia de Agustín Casanova al Bailando

Luego de la pelea con su novia, Sofía González y la fuerte discusión del viernes pasado con Ángel de Brito, Agustín Casanova renunció a "Bailando por un sueño".

Ayer, ni bien comenzaba "ShowMatch", Marcelo Tinelli sorprendió con la noticia. Agus se había bajado del concurso.

Sólo faltaba resolver si Flor Vigna -señalada como la tercera en discordia en la pelea entre Agustín y Sofía- continuaría en el certamen con un reemplazante, o no.

Los jueces del Bailando opinaron al respecto, pero cuando Moria tomó la palabra, destrozó a Vigna.

"Respecto a Flor Vigna, me parece una desubicada. No la escuché porque no le soporto la voz y no la entiendo. Los dos me parecen poco profesionales... Traer problemas personales a la pista, porque él se peleó con la novia y ella con el novio... Ha venido gente enferma, que se le acaba de morir la madre o algo, es una falta de respeto al show", arremetió la actriz.

"Escuché unos rumores de la señorita Florcita Vigna como que hace precalientamiento de la cintura para abajo y no con hombres solteros, sino con hombres casados. MosquitaMuerta", dijo luego.

"Son chiquitos, tienen escenario, plata y andan por la vida sacándose fotos, están enamorados de ellos mismos y de la fama exprés. Lo digo en el otro caso, no por Casanova. No entiendo lo que habla la señorita Vigna", concluyó.





