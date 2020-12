Morena Rial otra vez enredada en una polémica

Ante la magnitud que adquirió la noticia, este miércoles Morena hizo un descargo, como es habitual en ella, a través de sus historias de Instagram.

more.mp4

Morena contó qué fue lo que verdaderamente sucedió. "Están diciendo que fui a una fiesta clandestina y que Facundo, el papá de mi hijo, también. No, chicos. El se fue a pasar el fin de semana con sus amigos a Potrero Garay en Córdoba y ahí lo quisieron robar y le partieron una botella de vidrio en la cabeza", dijo la primogénita del periodista.

"Le cortaron la oreja y fui yo a buscarlo al hospital. No estuvo en ninguna fiesta clandestina. Dejen de inventar porque la verdad es que no es cierto", agregó.

El testimonio de Ambrosioni

Facundo Ambrosioni se fastidió al ver en los medios que lo denunciaban por haber estado supuestamente en una fiesta ilegal porque "veo que difamar e inventar no cuesta nada. Yo no fui a ninguna fiesta clandestina. De ninguna manera, los desmiento totalmente. Es un mentira, un invento. Me fui a Potrero de Garay a tomar algo con mis amigos y tuve una desgracia con suerte y por eso termine en el hospital", explicó el futbolista.

"Estábamos con los chicos tomando algo y cuando me iba aparecieron ladrones y me quisieron robar todo lo que tenía, me partieron un botellazo detrás de la oreja y me cortaron feo, una herida profunda. Por eso me trasladé a un hospital y hablé con Morena quien fue al lugar a buscarme para llevarme a mi casa junto con mi padre", aclaró el futbolista.

Ambrosioni, quien mantiene idas y vueltas en su controvertida relación con Morena, abundó: "Es por eso que los dos estuvimos en el hospital, no porque fuimos a una fiesta. Es más, ella estaba con amigas y tampoco estaba en una fiesta".

"Esta es la realidad de la historia y no como contaron con maldad algunos medios. Encima que me partieron una botella en la cabeza y terminé en el hospital me tengo que bancar esto. Un espanto", cerró el cordobés.