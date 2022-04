“Tengo bastantes náuseas, y como tengo hecho un bypass son un poquito más fuertes, y me empecé a sentir un poco mal, estuve con muchos vómitos”, confesó la mediática, quien reveló que está en pareja con el cantante cordóbes de 28 años hace poco tiempo y que la buena nueva los llenó de entusiasmo. “Maxi me compró un test, me lo hice y me enteré ahí. Él es papá de una nena de 9 años, y yo de Fran , así que estamos re contentos”, dijo, en relación a Francesco , si hijo con Facundo Ambrosioni .

Consultado sobre qué dijo Jorge Rial al enterarse del embarazo, dijo que “lo tomó bien”. De inmediato, contó detalles de la reacción del conductor de "Argenzuela": “Mi papá quedó medio como shockeado, porque yo no se lo dije, ese fue el problema; lo que pasa es que estábamos comiendo y yo le había explicado a mi hijo que va a tener un hermanito, y entonces él le dijo: ‘Tatita, mi mamá tiene un bebé en la panza’”.

“Mi papá me miró fijo y me dijo: ‘¿Es mentira, no?’, y le dije que no, que es verdad, y me empecé a reír porque fue todo muy fuerte. No pensaba contárselo tan pronto, estábamos almorzando, yo quería esperar aunque sea al postre”, relató sin poder ocultar que la reacción de otrora conductor de "Intrusos" le causó gracia. “Me dijo que me cuide, hicimos videollamada con Maxi, le dijo que yo no la había pasado bien, así que me cuide”, reveló.

Teniendo en cuenta que su primer hijo es varón, dijo que no tenía preferencias sobre el sexo del bebé. “Me es indiferente el sexo, el que venga va a ser bienvenido, pero todos me dicen que va a ser nena, más que nada mis amigas”. Y destacó que su relación con su ex, el papá de Francesco, es buena. “Con Facundo estamos teniendo una buena relación, ya sabe que estoy embarazada y se lo tomó bien”, aseguró.

Con respecto a sus planes a futuro, explicó que se quedará en la provincia de Córdoba durante un tiempo y después tiene previsto volver a la capital federal. “Mi idea es que nazca en Buenos Aires porque confío en el médico que me asistió cuando tuve a Fran así que me gustaría tener el mismo esta vez”, señaló Morena, quien sueña con trabajar en televisión, aunque hasta ahora no tuvo suerte.