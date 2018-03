Morena Rial es tapa de revista junto a su nuevo novio

Morena Rial es tapa de la revista Pronto junto a su novio, Facundo Ambrosioni. El fotógrafo del semanario los fotografió saliendo del departamento de ella, donde conviven. Lejos quedó aquella historia con Martín Casar, de quien parecía estar muy enamorada.

Después del bypass gástrico que se hizo, la joven dio un giro rotundo en su vida. Se dedica a hacer gimnasia, disfruta de viajar, pasear y salir con amigos y ya lleva bajados 45 kilos. Ahora se anima a las fotos osadas en sus redes sociales, donde se la ve en bikini.

Según la publicación, Morena está analizando si acepta o no la propuesta de Marcelo Tinelli para sumarse al Bailando 2018: "Tengo que ver muchas cosas antes de entrar al Bailando. ¿Si me animaría? Puede ser, pero se genera mucha exposición y eso no es lo que más me gusta. De todos modos, no lo descarto".

Actualmente está con la cabeza en su línea de accesorios de moda, su fuente de trabajo. Cuando apenas lanzó la marca, varias famosas la apoyaron y posaron con sus creaciones para darle difusión al emprendimiento.

La hija del conductor de Intrusos ya no es una niña y tiene sus objetivos muy claros. El corazón le sonríe y en su vida marcha todo viento en popa.