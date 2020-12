Mora Godoy opinó de la muerte de Diego Maradona: "Se podría haber evitado"

Bajo la consigna "los que lloraron mucho en el último tiempo", Godoy dio un paso al frente y reveló que estuvo muy sensible durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus. "Me cuesta mucho ver la desigualdad que se exacerbó en estos meses; sobre todo por mi papá, que tuvo una infancia muy dura donde pasó hambre, así que eso me conecta con el llanto automáticamente", contó.

Luego agregó: "También lloré mucho, pero mucho, mucho, con la muerte de Diego Maradona. Me enteré por la tele, y fue muy triste". Andy Kusnetzoff se asombró por su confesión y le consultó si había conocido a Maradona en persona: "No, a Diego no lo conocí, no tuve esa suerte".

Sobre el final la bailarina lanzó su postura sobre la muerte de Diego: "Creo que se podría haber evitado. Eso pienso yo, por ahí me equivoco, pero es lo que yo siento".

El día que se confirmó la partida del exfutbolista, Godoy le dedicó un posteo en su cuenta de Instagram: "Talentoso, líder y argentino. El mejor jugador de todos los tiempos", junto a una imagen de Maradona luciendo la Diez de Boca.