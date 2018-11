Es una etapa muy dura para los jurados de "La voz argentina". porque, después de las audiciones a ciegas, ahora se desarrollan las batallas donde los líderes de cada equipo Soledad Pastorutti, Axel, Ricardo Montaner y Tini Stoessel tienen que elegir a uno de los dos participantes de su propio team.

Esta vez fue más complejo porque en el #TeamSole había un dúo, Juan y Mauro, y una cantante solista, Aymara.

Los chicos interpretaron juntos el tema de Palito Ortega, "Corazón Contento". La renovada versión le permitió recibir elogios del jurado pero la determinación final quedó en manos de La Sole.

t La Voz, Batalla Aymara



"A mí sinceramente me produce Aymara una onda que va su look con su manera de cantar, que van de la mano, perfecto. Sé que los muchachos tienen un enorme futuro como dúo pero yo no sé por qué apostaría por Aymara", dijo Montaner y casi que torció la decisión de Soledad.

"Todo dieron lo mejor. Creo que escucharon muy bien las palabras que les dijimos. Eso es lo que tiene que hacer un artista cuando nos subimos todos los días a un escenario. Ay, no sé... los quiero mucho a los tres, son tan humildes, sinceros y generosos con su arte, me voy a ir por lo que dijo mi amigo aquí (por Montaner) y me voy a quedar con Aymara", sentenció La Sole.