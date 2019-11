La vedette Mónica Farro reveló que el año pasado decidió ligarse las trompas de Falopio por prevención médica, y manifestó que "nunca adoptaría un hijo porque _dijo_ si no es mi sangre no me interesaría. Puede sonar feo o no pero es mi decisión".

En el marco una entrevista con el canal Crónica, Farro habló de cuestiones muy personales e íntimas relacionadas con la maternidad y con la posibilidad o planes para tener hijos.

Así, contó que el año pasado decidió ligarse la trompas de Falopio por consejo médico y también luego de una larga conversación con su pareja, Leandro Herrera.

"Tomamos una decisión porque yo quería dejar los anticonceptivos. Estábamos viendo qué otra opción, porque Leandro no se quería cuidar y entonces resulta que después de los 40 me dijo el ginecólogo que el tabaco y el anticonceptivo te puede causar trombosis y yo tengo familia con antecedentes de aneurisma cerebral, entonces me agarro pánico. Así que decidimos ligar", explicó la actriz.

Farro contó que incluso Herrera había propuesto hacerse una vasectomía, pero ella rechazó de plano esa salida. "Me parece una locura porque es un chico muy joven. Yo no sé cuánto vamos a durar, ojaló toda la vida pero uno nunca sabe”, afirmó la vedette.

Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de adoptar un hijo, Mónica dio una sorpresiva respuesta: “No yo no adoptaría nunca, porque si no es mi sangre no me interesaría. Puede sonar feo o no pero es mi decisión”, declaró.

Herrera adhirió a la decisión de Farro y concluyó: “Creo que lo que marcó todo es que ya cada uno tiene un hijo y entonces no está esa necesidad de otro más".