Mónica Farro debutó como cantante con el tema "La catrera"

Mónica Farro debutó como cantante. Fiel a su estilo, grabó un tema muy subido de tono, al que llamó "La catrera". En la canción, como es de suponer, no hace más que invitar a un hombre a hacer el amor. Los que la conocen aseguran que se lo dedicó a su nuevo novio, el personal trainer Leandro Herrera.

"Hagamos el amor en la catrera nene, y te doy para que tengas baby, te doy para que tengas turro, y te doy para que tengas guacho. Te doy lo que te gusta y me das lo que tu tienes zorro", arranca el tema que se viralizó en las redes sociales.

En otro tramo, canta: "Y te bailo de costado pa' adelante y pa' atrás, que diosito te proteja pa' adelante y pa' atrás , y en cuatro terminamos pa' adelante y pa' atrás. Baby, turro, guacho, potro, zorro, hagamos el amor en la catrera".

La Catrera de Mónica Farro





"Esto surgió hace una semana. Me llamaron de Osi Producciones y me preguntaron si me gustaría probar el tema. Así fue. Grabamos el tema y fue lo que quedó, 'La catrera'", contó la vedette en declaraciones al portal PrimiciasYa

"Yo lo hago para divertirme, no es que quiero ser cantante. Es una cumbia como más hablada, no tan cantada. El tema sí es un poco fuerte pero para que hablen", agregó.

Finalmente, dijo: "Si la gente se divierte conmigo está buenísimo, por qué no hacerlo si en la vida hay que probar de todo. Sé que soy profesional y tengo el talento que tengo como vedette y comediante arriba del escenario. Sé que eso es lo mío y esto es algo diferente. Me está copando hacerlo y me divierte. Por el momento no es lo mío pero puede serlo, uno nunca sabe".