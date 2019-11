Mon Laferte hizo un topless de protesta en los Latin Grammy

La cantante chilena Mon Laferte hizo un topless de protesta esta noche en la alfombra roja de los Latin Grammy y mostró una leyenda escrita sobre sus pechos donde aseguró que en su país "torturan, violan y matan".

En medio de vestidos de diseñadores y modelos exóticos, en la alfombra roja de la entrega de premios en Las Vegas Laferte se mostró ante los fotógrafos con su torso denudo y el mensaje: "En Chile torturan, violan y matan". La cantante también llevaba un pañuelo verde en el cuello, símbolo de la lucha feminista.

2019-11-14 mon2.jpg

En la pregala de los Latin Grammy Laferte ya había ganado por Mejor álbum de música alternativa con "Norma", donde leyó una décima escrita por otra cantante chilena, La Chinganera. "Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena, que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha. No detendrán nuestra lucha, hasta que se haga justicia", recitó.