Molina: "La danza es transformadora, te sana y te salva"

“Cerramos el rodaje con el tema hermoso que compusieron Seminara y Bluhn, más los bomberos tirándoles agua como si fuera lluvia… fue una locura! Estaban los familiares, las madres conmovidas haciendo palmas, fue hermoso”, contó el Nene. El clip de “Libros abiertos” aún no tiene fecha de salida, pero estiman después del verano 2019. Según explicó el director, el músico Carlo Seminara apuntó a la identidad regional, a la música latinoamericana y afro para componer la canción. “Hay algo de huayno, samba y reggae. Algo de carnavalito y de hip hop. Carlo también me propuso uno de los cuerpos de baile, con chicos de zonas marginales de la ciudad. Ahí vi como la danza es tranformadora, te sana y te salva”, contó. El equipo de filmación está compuesto ciento por ciento por alumnos y docentes de la Escuela de cine y egresados de Comunicación social de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). “Todavía esa estrategia no se decidió. No tenemos claro si el formato del documental será para salas de cine, medios electrónicos o la tele. Es un documental con intervenciones musicales y habrá más novedades de este proyecto. Nos quedan más entrevistas y otras intervenciones artísticas y material de archivo”, destacó el Nene Molina (foto).