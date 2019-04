Miss Bolivia y Jimena Barón estrenaron el tema "Se quema"

Jimena Barón y Miss Bolivia se unieron para lanzar "Se quema", el nuevo single que con una significativa letra que habla sobre el maltrato que reciben las mujeres, la violencia de género y el machismo.

Con un videoclip, donde se muestran constantes situaciones que viven las mujeres a diario, y un final que roza lo emotivo, no solo participan Jimena y Miss Bolivia, sino un grupo de bailarinas y varias artistas y referentes del feminismo como Maca Sánchez, quien lucha por la profesionalización del fútbol femenino y los derechos de las mujeres en el fútbol, y Luciana Peker, periodista especializada en género.

"Hago poesía de todas las brujas que nunca pudiste quemar", dice Miss Bolivia dándole voz a todo aquello que las mujeres deben padecer y "cumplir".

"Se quema, se quema, y ya no lo van a poder apagar, me vuelvo una fiera. Ya no nos van a poder callar, se quema, se quema", suena el estribillo de lo que será un éxito.

Embed