Miss Bolivia denunció que fue víctima de violencia de género

La cantante Miss Bolivia denunció a su ex marido por violencia de género a través de mensajes en sus redes sociales, en los que compartió fotos con heridas en sus extremidades y en la cara, aparentemente causadas por él.

Las alarmantes fotos fueron publicadas luego de que Paz Ferreyra, nombre real de la artista, advirtiera en sus cuentas el jueves pasado que ese podría ser “el día más importante” de su vida y pidiera a sus seguidores que “manden luz” para ella y “por todas las mujeres víctimas de violencia doméstica”.

El domingo a la noche, su ex pareja, el filósofo y especialista en cultura judía Emmanuel Taub, anunciaba en sus redes un comunicado de la separación en la que decía que se había hecho “con armonía y en los mejores términos”. “Como respuesta a las preguntas y consultas que he recibido en los últimos días en relación a mi matrimonio con Paz Ferreyra (Miss Bolivia), quiero compartir con ustedes la noticia de nuestra separación. Este proceso doloroso para ambas partes comenzó en febrero de este año y llevó, entre diferentes idas y vueltas, a que desde el 30 de abril ya no convivamos más juntxs.

No seremos ni la primera ni la última pareja de nuestros mundos que se separa, pero permanecerá siempre el amor por los años compartidos y los aprendizajes que me hicieron mejor humano cada día. Hoy en día, gracias a la buena voluntad de las partes y de nuestros abogados, estamos realizando los trámites de divorcio con la máxima armonía, respeto y amor como desde que nos conocimos”, destacó.

Sin embargo, la cantante mostró fotos que darían cuenta de lo contrario. En primer lugar, la artista dio pistas el viernes pasado en torno a que en estos días podría haber alguna información en relación a un hecho de violencia protagonizado por su ex marido.

“A los familiares y cómplices de mi abusador: ¿podrían dejar de mirar mis stories? Es de mal gusto e igual pronto se van a enterar de todo en la tele. Bajen la ansiedad, ustedes saben quiénes son. Besis y salud. De este lado somos bocha”, había escrito.

Finalmente, ayer publicó fotos con detalles de los golpes sufridos acompañadas con la frase: “Qué lindas son las capturas de pantalla”.

Luego, con sarcasmo, subió una foto suya al lado de un coche fúnebre con la cita: “Ya me vinieron a buscar”. Miss Bolivia es una de las artistas que se puso al frente de la lucha de las mujeres por la igualdad de género.