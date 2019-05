Mirtha Legrand ya está en su casa y dijo sentirse "espléndida"

Este viernes por la noche Mirtha Legrand fue dada de alta luego de haber permanecido internada en el Sanatorio Mater Dei tars haberse sometido a una operación por una brida intestinal.

"Estoy muy bien, estoy en mi casa y muy repuesta. No sé cuándo voy a volver al trabajo porque no hablé con los médicos todavía... Me siento esplendida. Estoy perfecta, maquillada y peinada como para salir al aire", le dijo Mirtha a la periodista Lío Pecoraro.

Minutos después de abandonar el sanatorio, Nacho Viale había expresado en Twitter: "¡Gracias, gracias y gracias! A todo el sanatorio Mater Dei y su personal. Han sido de un profesionalismo absoluto. Una calidad humana gigante. ¡En nombre de toda mi familia eternamente agradecidos! ¡@Mirthalegrand ya está en su casa!", escribió el productor en su primer tweet.

Luego, agregó: "Y vuelvo a agradecer todas las muestras de cariño y preocupación que nos hicieron llegar. @mirthalegrand está en su casa. En excelentes condiciones. Recuperada. Y con ganas de retomar su actividad normal. ¡Gracias a todos!".

Marcela Tinayre estará al frente de la conducción de los programas de Mirtha, ocupando su silla hasta que la diva pueda regresar al trabajo.