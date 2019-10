"Cada vez que tengo más años soy más coqueta, quiero que sepan", dijo Mirtha Legrand al recibir anoche un reconocimiento especial en los Martín Fierro de la moda 2019.

La conductora aprovechó la oportunidad, cuando faltan pocos días para las elecciones presidenciales, para bajar un reclamo de tinte económico o político: "Este gobierno o el que venga que ayuda a la industria textil que está pasando un momento difícil".

La Chiqui se mostró complacida por esta nueva distinción y manifestó: "Me he vestido con todos los modistos argentinos. Les agradezco a todos los que me han vestido".

"Siento que me quieren y yo también los quiero", cerró emocionada Legrand luego de recordar a su familia.