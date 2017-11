Carmen Flores estuvo este domingo como invitada al programa de Mirtha Legrand e interpretó "No te vayas nunca", uno de sus éxitos, canción que tocó profundamente a la conductora.

"Cuando conocí esta canción hacía poco que había muerto Dani, mi hijo", dijo, mientras pedía disculpas y se secaba las lágrimas.

"Yo siempre tenía su foto y le ponía una flor, como dice la canción. Así que disculpen, pero me emociona siempre que la escucho", explicó la diva.

"Me da vergüenza hacer esto porque hay gente que debe pensar que estaba preparado pero no hay nada preparado. Disculpen... Qué cosa, han pasado los años y hay cosas que no se olvidan nunca", agregó.

El hijo mayor de Mirtha Legarnd y Daniel Tinayre murió el 20 de abril de 1999 por un cáncer de páncreas.