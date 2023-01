Mirtha Legrand remató la camiseta firmada por Lionel Messi y recaudó una cifra millonaria

“La llamé a Celia. Fue muy amable. Me dijo que enseguida me la mandaba”, contó la conductora televisiva, que es madrina honoraria de la Fundación Hospital Materno Infantil (Fundami) y es invitada especial y animadora de la cena de gala que organiza la entidad para recaudar fondos para el centro asistencial.

Fue la propia Mirtha quien días atrás a la salida del Teatro Tronador de Mar del Plata, donde fue a ver la obra "Los 39 escalones", contó que había conseguido la camiseta de Messi para rematar en la cena de Fundami y le agradeció a la madre del crack rosarino que se haya sumado a su iniciativa solidaria.

Miertha Legrand.jpg

“Vamos a hacer un remate, porque hablé con la mamá. Ella me llamó para decirme que me admiraba mucho, no sé cómo consiguió mi teléfono. Yo encantada. Cuando me llama me dice: ‘Hola Mirtha, soy la mamá de Messi’. Yo creí que me tomaban el pelo. ‘Soy Celia’, me dijo”, comenzó relatando Mirtha. Y siguió: “Luego se nos ocurrió con Claudia, del Costa Galana, qué pasa si le pedimos una camiseta”.

La idea de la Legrand siempre fue conseguir la prenda del 10 de la selección argentina campeona del mundo para recaudar fondos. “La vamos a rematar, es todo para el Hospital. Es un bien fantástico. Creo que la van a exhibir en el lobby del hotel”, dijo la legendaria animadora de los almuerzos televisivos.