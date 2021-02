"No es cierto. En absoluto. No sé de dónde salió esa información. Esperé pacientemente a que vacunaran a los mayores de 80. Espero que me avisen dónde y cuándo deberé hacerlo", le dijo la diva al portal.

Y agregó: "Ojalá fuera en mi domicilio como debiera ser a los mayores de ochenta años". Consultada por si sabía cuándo podría recibir la primera dosis de la vacuna comentó: "Aún no lo sé".

La Legrand cumplió con una estricta cuarentena en su domicilio, del que solamente salió para ir a celebrar el día de la Madre y a conducir su programa -el que conduce juntamente con su nieta, Juanita Viale-, en diciembre pasado.

"Yo había leído que a los mayores de ochenta nos vacunarían en nuestros hogares pero parece que no. Cuando me toque el turno iré a vacunarme donde sea", finalizó.