La diva de los almuerzos, Mirtha Legrand, expresó su malestar por las repercusiones de su no inclusión en la terna de conducción femenina en los premios Martin Fierro y le pidió a Luis Ventura que aclare la situación.

"Estoy muy dolida por todo lo que se está comentando con motivo de no estar ternada. Sería bueno que usted aclarara el motivo.

"Me está haciendo mucho daño a mi, a mi profesión, a mi carrera, a mi trayectoria. Es una cosa horrible, es como una campaña que se ha desatado. Me dicen que me jubilaron de los Martín Fierro", le dijo Legrand a Luis Ventura, el actual presidente de Aptra.