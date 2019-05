Mirtha Legrand está internada por un problema de salud

La conductora Mirtha Legrand está internada en el Sanatorio Mater Dei, debido una gastroenteritis aguda. Ingresó a las 10 de la mañana de este domingo, acompañada de su asistente Elvira y su hija Marcela Tinayre.

En el centro de salud le realizaron diversos estudios de rutina, debido a que ingresó muy dolorida. Además, revelaron que el programa del sábado por la noche lo hizo afiebrada.

"El motivo es que padezco una gastroenteritis aguda y si bien el cuadro no reviste gravedad, estoy obligada a guardar reposo unos días", publicó la diva de los almuerzos en su cuenta de Twitter.

Este domingo al mediodía, la diva sorprendió con un comunicado en las redes en el que anunciaba que no conduciría sus clásicos almuerzos. "Buenos días a todos. Con sumo pesar, les tengo que comunicar que se suspende la edición de hoy del programa Almorzando con Mirtha Legrand. El motivo es que padezco una gastroenteritis aguda y si bien el cuadro no reviste gravedad, estoy obligada a guardar reposo durante unos días. En la medida que me reponga estaré al frente de los programas de la semana que viene. Gracias", escribió.