En el regreso de La Noche de Mirtha Legrand, la conductora se refirió a los rumores de romance entre su nieta Juanita Viale y el actor Luciano Cáceres.

Fue el periodista Ángel de Brito quien días atrás lanzó la bomba en LAM sobre lo que sería uno de los primeros amores de verano de esta temporada.

"Me lo van a negar. No sé si es una relación que se va a oficializar pero están enamorados. Están en enamoramiento. Ellos trabajaron juntos en una serie. De esto que estoy contando yo hay ojos testigos. Se divierten", dijo el jurado del Bailando.

Mirta Legrand

Pero este fin de semana, la Chiqui rompió el silencio y en medio de una charla con José María Muscari en la que hablaban de la temporada teatral y de la obra que protagoniza Juanita Viale, el productor le lanzó la picante pregunta sobre el romance.

Sin vueltas, Mirtha respondió: "No digan cosas que no son ciertas. No te hagas eco Muscari". Y agregó: "Si a ella le gusta... yo le pregunté y me dijo que no. Le pregunté por WhatsApp y me dijo que eran muy compañeros".