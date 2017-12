Mirtha furiosa: "No vengo nunca más"

Mirtha Legrand se retiró enfurecida de la ceremonia de los Tato. ¿El motivo? La conductora perdió en las cinco ternas en las que estaba nominada. "Estoy enojada porque no gané mi premio a la conducción, que me correspondía, y porque no ganó mi programa", disparó la diva. "Cinco nominaciones y no gané ninguna, es alevoso. No vengo nunca más. Ya no tendría que haber venido este año. Tengo 22 Martín Fierro, el de Platino, el de Oro, el de Brillantes, y no puedo ganar un premio Capit (por la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión, que entrega los Tato)", señaló. Mirtha perdió en la terna conducción femenina frente a Verónica Lozano, y en programa de interés semanal, que quedó en manos de "PH, podemos hablar".