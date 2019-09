Mirtha deslizó que el año próximo podría dejar la televisión

Mirtha Legrand cada año instala la incógnita sobre la posibilidad de su retiro de la televisión. Este domingo, la diva recibió en su mesa a la periodista Susana Roccasalvo, quien no dudó consultarle sobre su continuidad.

"Me imagino que vamos a seguir contando con vos en 2020, ¿no?", le pregunto Roccasalvo y la Chiqui sorprendió con su respuesta. "No sé, no estoy decidida. Hace mucho que no descanso, hace mucho tiempo. Hace más de un año que no descanso. Empalmé (mis programas de) Mar del Plata con Buenos Aires".

"A mí me encanta trabajar, estoy fantástica, pero sufriendo mucho la muerte de mi hermano, que nos afectó muchísimo a Goldie y a mí", respondió Mirtha, con total honestidad, recordando el fallecimiento del director José Martínez Suárez.

"Me encanta la televisión, no tengo necesidad de trabajar y lo hago porque me da placer y me gusta"

"Éramos muy unidos, era un amor fraterno de verdad. Eso me quebró bastante, lloro bastante. Soy llorona, soy llorona… y eso me hizo mucho daño, es muy reciente. Estoy muy a gusto en canal trece, me encanta la televisión, no tengo necesidad de trabajar y lo hago porque me da placer y me gusta", agregó Legrand.

"Trabajo desde los 14 años, era una nena. Toda la vida trabajando y eso me ha dado mucho placer. Estoy deseando que llegue el fin de semana para hacer mis programas. La decisión depende de mí. También si voy a Mar del Plata o me quedo en Buenos Aires. Lo voy a definir la semana que viene", completó.