Mirtha confesó que cree que "va a pasar lo peor, vuelve Cristina"

Mirtha Legrand volvió a demostrar que no tiene reparos a la hora de opinar, más si se trata de política, una temática que le apasiona y sobre la que tiene posición formada. Esta vez, en la mesa del domingo y en un cruce con el periodista Tato Young, habló sobre la difícil situación económica que atraviesa el país y se animó a dar un pronóstico sobre las próximas elecciones.

"Yo creo que va a pasar lo peor, creo que vuelve Cristina", disparó la conductora, con gesto adusto, en su "Almorzando..." de este domingo. "El país está mal y la gente está muy mal, muy desesperada. Yo no encuentro una persona que esté a favor de este gobierno", añadió, en un esfuerzo por sintetizar su posición sobre el gobierno de Mauricio Macri, que apoyó desde sus comienzos.

Pese a su vaticinio, Mirtha recordó que "apoyó muchísimo a este gobierno" y aseguró "me da tristeza, hasta rabia, que no hayan aprovechado". También, disparó munición gruesa contra el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba y el jefe de Gabinete Marcos Peña a quienes responsabilizó sobre la situación actual. "Son culpables de lo que está pasando", enfatizó.

La diva de los almuerzos advirtió que, a que tiene una visión crítica sobre la situación del país, va a hacer lo imposible para que en las elecciones generales vuelva a ganar Macri. "No sé cómo será la cosa si vuelve pero yo ya estoy pensando en mi retiro", afirmó Mirtha.

"Yo creo que si llega a ganar el kirchnernismo va a ver sed de venganza y va a haber un ministerio del odio. Va a ser muy difícil y Argentina se va a transformar en Venezuela si llegan a ganar los kirchneristas", aseguró. Y apuntó contra dos personas del entorno del presidente por situación actual que vive el país: yo creo que Marcos Peña y (Jaime) Durán Barba son los responsables de este momento”.

Sobre la grieta, Mirtha recordó: "Yo he pasado por todos los gobiernos, pero este enfrentamientos entre los argentinos no lo he vivido nunca". En tanto, sobre la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, la figura de El Trece dijo: "Mucha gente la pide a Vidal como candidata, pero ella quiere quedarse en la provincia".