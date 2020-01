Mirko va por las carpas "pidiendo galletitas" en Pinamar

Mirko es el chico más famoso de la Argentina. Pese a que ha viajado alrededor del mundo acompañando a su papá, Marley, estas vacaciones de verano, como el resto de sus compatriotas, las pasa en el país, en plan gasolero. Y, casi sin quererlo, revolucionó las playas de Pinamar, donde veranea con la familia.

“La pasamos muy bien. Vinimos por poquitos días, porque yo ya tengo que volver a Buenos Aires para empezar con ‘El muro infernal’. Pero nos divertimos mucho”, contó el animador , y contó que Mirko es “muy sociable” y que le gusta charlar y “pedirle galletitas” a los vecino de carpa en el parador en la costa.

“Va de carpa en carpa, juega con todos y come galletitas y las cosas que consigue en cada una de ellas”, relató Marley, quien en su cuenta de Instagram comparte las andanzas de su hijo. El pequeño también tiene una cuenta en la red social, que no maneja él, por supuesto, cuenta con más de 4,5 millones de seguidores.

Marley está feliz con su hijo. “Lo mejor es que recibís el amor por triple, todo es hacia mí. A su vez, esto mismo hace que no consiga pausa y no pueda delegar un poco. Desde que me despierto lo tengo a upa y estoy con él hasta que se duerme. Tengo gente que me ayuda, pero él quiere hacer todo conmigo”, contó.

“Lo estoy disfrutando muchísimo. Todo lo que estoy viviendo, tanto lindo como agotador, en el fondo es placentero”, añadió el conductor, y añadió: “Cuando me despierto, lo escucho y sonrío de inmediato. Me divierto muchísimo y nunca sentí un amor tan fuerte como el que siento por Mirko”.

“Daría absolutamente todo por él, para que esté toda la vida protegido y que no le pase absolutamente nada”, cerró.