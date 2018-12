Mirko Wiebe, el hijo de Marley, se consagró como el ganador del premio de oro en la entrega de los Martín Fierro Digital 2018, que se realizó este lunes en el Palacio Alsina. Con sólo un año, se convirtió en un récord al recibir dos estatuillas: por la categoría Rey de Redes y con el galardón de oro.

"Yo nunca gané uno, así que mi hijo me superó. Nos encontramos con (Barack) Obama y lo presentaron como el bebé más famoso del mundo, me llamó Diego Maradona, que lo quería conocer, estuvo en la casa de Gobierno con Mauricio Macri, fuimos a verlo a Lionel Messi a España... Pasaron tantas cosas con Mirko, que no lo puedo creer. Llegamos a Grecia y su cara estaba en los diarios. En China nos paraban para sacarle fotos. Es el amor de mi vida. Ojalá tanta exposición ayude a otras personas que también quieren ser padres en la Argentina", expresó Marley al recibir la distinción.





La ceremonia reconoció a las mejores producciones de medios online y de figuras en las redes sociales durante este año y contó con la conducción de Nicolás Occhiato y Sol Pérez.