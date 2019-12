Minujín: "Es una película que ilumina"

“No soy religioso así que tuve que investigar mucho no sólo sobre la vida de Jorge Bergoglio, sino también la cuestión de la fe. El padre Octavio me ayudó mucho a construir el personaje”, contó Juan Minujín, que interpreta a Jorge Bergoglio de joven. “Es la primera vez que interpreto a un personaje real”, destacó el argentino que muestra la vida del Papa antes de llegar al Vaticano. Así también, Minujín destacó: “Uno de los hallazgos de la película es que atraviesa muy valientemente los años 70 y no evade la parte controversial de su vida. Y muestra a alguien que tiene la posibilidad de cambiar”. Minujín destacó que “la creación de su personaje lo acercó a saber más sobre la agenda del Papa, que incluye temas como la pobreza y el cambio climático”. “Las reformas que está llevando a cabo dentro de la Iglesia me resultan muy interesantes”, destacó. El punto fuerte de la película, apuntó el actor, es que “dos personas que piensan tan diferentes pueden encontrar puntos en común y llegar a un acuerdo”. Por otro lado, dijo que es una película que ilumina una gran parte de la historia argentina. “Vengo de una gira promocional de la película y muchos me dijeron que no sabían que en Argentina había habido una dictadura. Por eso creo que ilumina”. Sobre trabajar con Meirelles, Minujín dijo que siente gran admiración por él. “Es generoso, inteligente y libre”, destacó y dijo que haber compartido junto a Pryce y Hopkins le resultó “alucinante”.