"Milagro de otoño", el ilusionista de la actuación

“Néstor es un creador de toda la vida, un luchador del teatro que ha dejado huella en la ciudad, en la provincia y en la Nación y atravesó los límites del país llevando su teatro al mundo”, dijo a Escenario Luis Machín, cuando habló de Néstor Zapata. Y continuó: “Sigo teniendo el privilegio de seguir trabajando en gran cantidad de sus producciones, Néstor es un director que desde su lugar emprende proyectos con equipos locales y con su conocimiento y sensibilidad elige los mejores creadores de la ciudad para cada rubro que componen sus creaciones. Su sello son las historias cercanas por geografía o por sensibilidad y en eso es difícil igualarlo, su mirada deja siempre inquieto al espectador y provoca la reflexión de los temas que fue profundizando en su extensa huella en la Cultura Nacional”, reafirmó con mayúsculas al referirse al director de “Milagros de otoño”, cuya premiere mundial acompañará hoy junto a Zapata en La Feliz. Machín también asoció la historia de amor y lucha por los ideales que atraviesa la película a sus orígenes actorales en Rosario: “Milagro de otoño” está escrita con un enorme conocimiento de lo que significa la vida de los actores-titiriteros trashumantes, vida que fue durante todos los años que viví en Rosario el hilo conductor de mis primeros pasos en nuestra actividad. En muchos aspectos es autobiográfico de un estilo de vida que muy bien conocemos Néstor y yo, y por eso él escribe y desarrolla con tanta profundidad”.

Y agregó: "Yo veo que en “Milagro de otoño” es donde logra condensar todos los sentimientos, todos los pensamientos de quienes durante tantos años estuvimos codo a codo trabajando de la manera que trabajan los actores del interior. Más allá de los giros poéticos y sentimentales de Faxman, el protagonista, es cualquiera de nosotros”.

—El amor supera incluso la muerte, cuando es tan fuerte, ¿Aún cuando se transitan tiempos difíciles en el país es cuando más importante es hablar del amor?

—El amor es uno de los grandes temas universales y “Milagro de otoño” habla del amor permanente por nuestra actividad, por una forma de vida, por nuestra forma de compartir la vida con nuestros seres queridos y por saber que nunca, nunca, aunque se vayan algunos seres que iluminaron nuestra existencia, nunca más vamos a estar solos. Faxman es el pequeño gran artista romántico que marca todo un estilo de vida, mira el mundo con sus ojos de soñador y aún en la oscuridad de una realidad adversa no pierde poesía y le redobla la apuesta al destino.

—Tenés un año con mucha actividad, ya que además de este estreno estás en “Atrapa a un ladrón” y a punto de estrenar “Inconvivencia”, ambas en Telefe. ¿Se puede decir que Machín es un todoterreno, que le pone el cuerpo a todo lo que le tiran o sos más de elegir las propuestas que te ofrecen?

—Después de tantos años de trabajo he ido perfilando mi actividad hacia los lugares donde siento que puedo dejar algo más que un pasatiempo, entonces mis elecciones se direccionan cada vez más hacia territorios donde me permito bucear en creaciones que me obligan a repensarme como actor, o que me fuerzan a indagar en problemáticas alejadas de mi cotidiano. Muchas veces la realidad que se hace ostensiblemente adversa lleva a la toma de decisiones apresuradas y ahí se hace más compleja la elección, pero trato siempre de dejar un margen para que pueda privilegiar lo que más desafíos personales me demanda a lo que más fácil resolvería la economía cotidiana. Un muy difícil equilibrio.

Queja oficial por la película de Grosso

"Lamento no haber podido filmar en Rosario "Perros del viento" de Hugo Grosso que corrió también con la incomprensión de la Provincia de Santa Fe para apoyarla con los créditos a la industria que la misma provincia había declarado de interés. Tampoco el Consejo Federal de Inversiones aceptó otorgar un crédito blando. Así Santa Fe se aleja de ser un polo audiovisual importante, a esta gestión que se va le faltó el incentivo al crédito y el impulso del Estado para incentivar desde el crédito el desarrollo de una industria que genera empleo", dijo Machín.