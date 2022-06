Mihanovich y Vitale traen "Bendiciones" con un sello rosarino

—Sin duda que me siento bendecida por este dúo junto a Lito Vitale. Mirá, hacía rato que queríamos hacer algo juntos y me siento absolutamente bendecida porque además Lito es una persona entrañable, generoso, dúctil, talentoso. Es un placer trabajar con él siempre. Yo ya lo sabía porque ya habíamos trabajado juntos, y con esto confirmo aún más lo lindo que es trabajar con Vitale. Disfrutamos muchísimo todo el proceso, desde la elección de las canciones, preparar los demos y los etcétera hasta el final. Es una verdadera bendición.

—Contame un poco cómo es el disco “Bendiciones” y si además del material nuevo el show de este sábado incluirá tus clásicos.

—Vamos a presentar el álbum “Bendiciones”, con canciones de folclore argentino y de Latinoamérica, que contiene algunas conocidas y otras no. La única inédita es “Bendiciones”, que le pertenece a mi amiga rosarina, cantautora Sandra Corizzo, que es una maestra, y que hizo la canción que le da título al álbum. Todas las demás fueron cantadas por distintos intérpretes y autores y por supuesto que el show además de las canciones de este álbum nuevo tendrá clásicos, que en las manos de Vitale se convierten en una explosión de maravilla total, como son los casos de “Puerto Pollensa”, “Todo me recuerda a tí”, “Soy lo que soy”, todo eso va a estar en el recital de Rosario.

—Para una artista solista como vos ¿te libera más de responsabilidades tocar en dúo o preferís la libertad de cantar sola y decidir todo vos?

—A mí me gusta interactuar con otros artistas, me encanta. De hecho en este disco está el featuring de Sole en “Bendiciones”; está Marián Farías Gómez que toca bombo y canta en “Zamba de usted”; Sol Mihanovich que canta la “Zamba de ambato” en un arreglo muy particular que es un homenaje al Dúo Salteño; está mi hermano Vane con quien cantamos “Te abracé en la noche”, canción bellísima de Fernando Cabrera, que en este show será dedicada a Gerardo Rozín. Es que va a ser una noche muy especial porque Rozín cumpliría años, así que todo el show del sábado en La Comedia será dedicado a Gerardo Rozín; y por último en el disco también está “Cuando llegue el alba”, que compartí con Pedro Aznar, que me dio mucha felicidad, orgullo y placer. Me encanta participar en discos de otros y que otros participen en los míos, así que lo siento como un privilegio, como un juego, como algo de intercambio, de ida y vuelta, donde nos beneficiamos mutuamente, me encanta.

Sandra Mihanovich ft. Soledad - Bendiciones (Video Lyric)

—“Pasan las modas, pasan los gobiernos, quedan los artistas”, decía Pinti. Hace mucho que tu nombre y apellido está asociado a una vara de alta calidad interpretativa. ¿Cómo se hace para tener una vigencia en el mundo del espectáculo sin perder tu estilo y sin dejarte tentar por las modas de turno?

—Yo he tenido el privilegio de cantar siempre lo que me ha gustado y de elegir a lo largo de estos 46 años que llevo cantando todo aquello que quería hacer, lo que es un enorme privilegio sin duda. Lo cual además me parece que es la única forma de tener la certeza de que no te equivocás, porque cuando elegís lo que te gusta y cantás lo que te gusta, el hecho de coincidir con la gente es un regalo. Porque que la gente elija con vos lo que a vos te gusta cantar es una maravilla, porque si en todo caso no te elijen igual voy a estar contenta porque hice lo que me gusta. Yo creo que lo más importante que tiene un interprete es su personalidad, es su manera de hacer. Yo soy autora pero fundamentalmente soy intérprete, y creo que a lo largo de los años he podido definir un estilo como cantante y he sido bastante fiel y consecuente a lo que sentía y lo que pensaba, he podido decir catando todo aquello que me ha ido sucediendo en la vida, todo aquello que he ido necesitando decir en la vida lo pude decir con canciones, y eso es absolutamente maravilloso. Las modas nunca me tentaron, nunca fui muy de las modas, siempre me sentí que fui... no anti modas, pero nunca cuajé mucho con las modas, siempre estuve como al costadito, nunca me sentí de moda.

—Hoy el feminismo y las temáticas de género son moneda corriente pero, como diría Charly, “mientras miro las nuevas olas yo ya soy parte del mar”, parece que dirías, porque fuiste una referente del tema a través de tus canciones. ¿Qué reflexión hacés de esta etapa de defensa de derechos de la mujer y cuál es tu rol en esta etapa al respecto?

—Creo que durante muchos años la mujer ha ido buscando su lugar y ha ido luchando por tener su espacio similar al del hombre, ni más ni menos, ha habido un avance enorme desde el siglo veinte hasta el siglo veintiuno, donde cada vez más entendemos que la mujer y el varón son parte de lo mismo y donde no interesa demasiado el género al cual uno pertenezca. Que los derechos son los mismos, que las ganas son las mismas, que las responsabilidades son las mismas, y creo que se ha avanzado muchísimo al respecto pero también creo que hay mucho por hacer, sobre todo desde el ángulo de “Ni una menos”, creo que eso fue algo que nos pegó fuerte, al tomar conciencia de la fragilidad y de la violencia de género. Creo que eso es algo que tenemos que ser muy claras, y hay que estar alertas permanentes y seguir en la lucha. Mi rol es formar parte del equipo, no tengo un rol militante, mi militancia es cantar las cosas que siento y ocupar mi lugar, creo que esa es mi militancia.

—La actuación es un espacio que te permitió lucirte a la par de la música. ¿Además de “Brujas”, tenés algún nuevo proyecto vinculado a tu faceta como actriz?

—Mi trabajo como actriz nació de la mano de Alejandro Doria (N de la R: en referencia a la película “La isla”, de 1979, en la que debuta en la actuación), que me llevó a trabajar como actriz y me hizo muy feliz. Pero al principio, todo lo que tenía que ver con la actuación era medio tortuoso, me generaba mucha inseguridad, me parecía que era psicodrama, estaba incómoda. Con los años aprendí, sobre todo en los 90, cuando hice un espectáculo con canciones infantiles de María Elena Walsh. Ahí, digo, aprendí que actuar era jugar a ser otra persona, eso me cambio completamente mi actitud frente a la actuación, y eso es algo que disfruto a lo largo de los años con distintas producciones que me han convocado, como “Vulnerables” o “Costumbres argentinas”. Cada tanto mi amigo, el productor Pablo Culell me convoca, y últimamente lo más loco de todo fue cuando Carlos Rottemberg me convocó a formar parte de “Brujas”, que estoy haciendo desde el 15 de enero del 2021 y que voy a seguir hasta el sábado 25 de junio, que será mi último día como Bruja, aunque quizá me quede un rato más como una alternativa para las Brujas oficiales. Esta fue mi primera vez haciendo teatro de texto y estar junto a Moria Casán, Thelma Biral, Nora Cárpena y María Leal ha sido un aprendizaje enorme para mí. Aunque siempre el eje de mi vida y de mi carrera es la música, no voy a dejar de engancharme con cosas lindas que me propongan como actriz.

—¿Hoy ves al trap como el nuevo rock?¿Te sentís cerca como antes del rock o lo mirás desde lejos a este fenómeno?

—¿Vos sabés que no entiendo mucho lo que es el trap? No me doy mucha cuenta, tendría que preguntarle a Lito o a alguien que me explique bien. Para mí la música es toda una, y el trap es un poco de rap y un poco de rock, no sé (risas), soy medio ignorante al respecto. Creo que todas las nuevas tendencias son buenas, válidas y positivas, y que en definitiva lo que realmente es lo más importante es la esencia, la autenticidad, aquello que se expresa desde el verdadero ser de cada artista, me parece que no son importantes ni interesan demasiado los géneros.

corizzo22.jpg

Un vínculo de amistad y de mutua admiración

“La admiro, la quiero, es como mi hermanita tocaya”, dijo Mihanovich al hablar de Corizzo, con quien la une una amistad y hasta un vínculo laboral, ya que junto a la cantante rosarina coconduce desde 2019 “Soy Nacional”, que se emite los sábados, de 19 a 21, en Radio Nacional. Sandra Corizzo le contó a este diario que originalmente el tema “Bendiciones” iba a ser destinado al disco debut de Los del Portezuelo, una banda de jóvenes salteños a quienes la rosarina les dio un taller de composición, contratada por el sello Warner. Sin embargo, ellos no la grabaron y Corizzo le pasó el tema a Mihanovich. “Cuando la escuchó, al instante me dijo ‘ése va a ser el título de mi disco con Vitale’ y fue así. Al final, las bendiciones para unos músicos salteños terminaron integrando un repertorio de hermosas canciones para el disco de Sandra y Lito”, dijo Corizzo.