Miguel Angel Solá tuvo un accidente callejero y terminó internado

Solá tuvo un resbalón en la vía pública de Madrid y esto le provocó una caída que generó mucho preocupación por los problemas de movilidad y dolor que tuvo como secuelas, y ante las primeras especulaciones, Paula Ciancio desmintió las versiones periodísticas que daban un eventual diagnóstico. “Ni lo están operando hoy, ni tenemos la certeza de que sea una fractura de cadera: lo están valorando. Ahora mismo no tenemos idea de dónde ha sido la lesión, solo que está ubicada en la parte de arriba de la pierna. Los médicos no lo sabrán hasta que no tengan todas las pruebas. Recién después sabrán cómo proceder”, explicó la actriz.