Michel Noher: "Esta obra habla de la imposibilidad de amar a un otro"

Michel Noher se pone en la piel de "El hijo eterno", la novela best seller y obra exitosa en Brasil que sube a escena hoy, a las 21.30 en Plataforma Lavardén (Sarmiento 1201). La pieza producida por Jean Pierre Noher y dirigida por el brasilero Daniel Herz tuvo una primera temporada en el porteño Cultural San Martín y está basada en la novela homónima de Cristóvo Tezza que trata sobre un tema universal: la relación entre un padre primerizo y el nacimiento de su hijo, y muestra la disyuntiva de un hombre que necesita luchar con las decepciones y el pánico que un hijo puede traer, haciendo foco en el desafío de nuestras propias limitaciones personales. La llegada de lo inesperado pondrá en jaque el universo de este padre que debe adaptarse a la nueva vida que su hijo le depara.

Antes del estreno en Rosario, el actor Michel Noher, uno de los protagonistas de la novela del primetime "100 días para enamorarse", donde interpreta a Fidel, charló con La Capital sobre su polémico personaje en la TV y su incursión en las tablas junto a su padre.

—¿Cómo describís a "El hijo eterno?"

—Es una obra que nace en Brasil con adaptación al español de Bruno Lara, tuvo su versión teatral con absoluto éxito en su país de origen durante más de cinco temporadas. ¡Es espectacular lo que esta ocurriendo con el público! Estoy solo en escena con una sillita y una gran historia detrás... Contamos 25 años en la vida de una persona. Un padre y un hijo es un tipo de relato al cual no estamos acostumbrados, es una historia autobiográfica, muy literaria. Si bien trata una temática que, cuando uno la escucha puede parecer específica, por tratarse de un padre primerizo y un hijo con síndrome de down, en realidad, habla de la imposibilidad de amar a un otro, con sus diferencias y sus capacidades, y no quedarse en el lugar de niño caprichoso con lo que uno quería que fuera.

—¿Qué repercusión tiene Fidel, tu personaje de "100 días para enamorarse" ficción de Telefe?

—Este año me ha tocado hablar de la aceptación, Fidel es un hombre que tiene que aceptar las cosas que siente, que lo sorprenden, y que no esperaba. Se lo ve tan bien parado frente a la clase como profesor pero tiene una crisis con su mujer y, al mismo tiempo, se está redescubriendo a sí mismo y a su sexualidad cuando entiende que esta enamorado de otro hombre. El público está respondiendo súper bien. El espacio de la novela va más allá del entretenimiento y se abre un espacio donde se piensa, se cuestiona y se hacen debates dentro de las familias, de las escuelas o dentro de los mismos medios.

—En la obra esta involucrado tu padre, el también actor Jean Pierre Noher, ¿cómo es trabajar con él?

—Mi viejo vio la obra de teatro y quedó fascinado, en el momento no se animó a proponerme hacerla porque yo estaba atravesando el embarazo de mi mujer, pero después de que naciera mi hijo decidimos llevar la obra adelante, él como productor y yo como actor, y aquí estamos.