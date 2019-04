"Michael es mi ídolo y esto ha sido como un regalo de la naturaleza"

Hace más de 30 años que el español Sergio Cortés se pone en la piel de Michael Jackson. Su parecido físico fue el pasaporte para una carrera que creció luego de ser descubierto por un periodista de Barcelona hasta convertirse en el doble del "Rey del pop" en el día de su casamiento con Lisa Marie Presley, entre otras presentaciones públicas. Este regreso de Cortés a Argentina con el show "The Michael Jackson Experience" es parte de una gira latinoamericana que incluye Chile, Perú y México en una propuesta con bailarines en escena, vestuario, coreografías y música en vivo. La cita es hoy, a las 21.30, en el teatro El Círculo (Laprida y Mendoza).

—¿En que momento te decidiste por esta profesión?

—Fue viniendo un poco de un modo casual. Yo era muy chiquito y escuchaba la música de Michael Jackson con mis hermanos mayores. En el año 87 elijo el cambio de imagen, saco un videoclip y luego un disco. Su imagen había cambiado un poquito, era más claro de piel y casualmente mi similitud física se acercaba más a él. Yo tenía 16 años y estudiaba en la escuela secundaria. Me encontré con un periodista y me dijo de hacer un reportaje, que era interesante que la gente me conociera. Y así fue. A la semana aproximadamente me contactaron de Perfumes Michael Jackson para dar la imagen en el lugar en el que se presentaba el producto y así empecé.

—¿Cuál es el desafío de representar a un ícono del pop?

—Sobre todo es una responsabilidad para la gente que lo admira, para las personas que acuden al espectáculo y quieren ver un buen show, y por respeto de representar a alguien que no está y que es mi ídolo. Tengo doble responsabilidad, una con las personas que esperan ver una representación de su ídolo y que la vean de una manera respetable y también la responsabilidad conmigo mismo de hacer algo con mucho cariño.

—¿Qué posibilidad existe de convertir tu representación en una caricatura?

—Creo que las cosas que se hacen con el corazón y con un buen sentimiento, un buen modo de hacer las cosas, real, sincero, con respeto y con cariño, nunca serán un error, nunca se hacen mal. Nunca llega a ser una parodia porque parte de mucho respeto y mucho cariño hacia el artista que represento y hacia el público.

—Además de tu parecido físico, ¿qué tenía Michael Jackson de particular para que te dediques a este trabajo?

—Además de mi parecido físico, era mi ídolo porque me gustaba su música, su estilo, su manera de mostrarse en el escenario, sus canciones, las coreografías. Me gustaba todo, el personaje y el artista para que me dedicara a ello era porque también tenía la ilusión de representarlo. Me gustaba bailar, cantar y la imagen era buena.

—Te contrataron para su casamiento, para el lanzamiento de su perfume, pero además te encontraste cara a cara con él. ¿Cómo viviste ese momento?

—A los 16 años empiezo con gente que trabajaba en su entorno, pero él tenía que dar el visto bueno. Con los años me llamaron para su casamiento con Lisa Marie Presley para que desfilara por las calles en un descapotable saludando a la gente para despistar a la prensa y mientras tanto él se pudiera casar tranquilo. Pero mi encuentro con él fue muchos años más tarde. Me lo venían prometiendo desde el principio, pero ocurrió en el año 97 y cuando ocurrió no me la creía. La verdad es que no me salió ninguna palabra. Me quedé mudo. Y luego me sentí fatal, me decía "madre mía cómo pude reaccionar así". Pero fue un saludo muy cordial, muy amable. Y yo nada, como si fuera mudo. Fue esa oportunidad y ya no hubo más. Había imaginado cómo sería durante tanto tiempo y cuando llega el momento me quedé como un tonto.

—¿Cómo viviste su proceso de decadencia física y finalmente su muerte?

—Muy mal porque yo ya lo veía muy mal. Cuando pasó fue algo impactante para mí. En ese momento me corté el cabello, tiré todo mi vestuario. De repente todos querían ver musicales de Michael Jackson, pero pensaba que no podía sacar partido de un momento triste. No me sentía bien y abandoné el show hasta el 2012. Luego tomé fuerza por los fans y los músicos. Yo necesitaba el espectáculo, pero me faltaba fuerza y no era el momento para mí. Me llamaban de todos lados, pero yo necesitaba un tiempo de respeto a su muerte. Ahora lo respeto y lo cuido entre algodones. Todos lo hacemos con mucho cariño, tanto mi equipo como yo.

—¿Qué pensás del documental "Leaving Neverland" y las acusaciones de abuso?

—Sinceramente me molestó porque en el 93 salió este tema y un equipo de profesionales muy exhaustivo, porque los americanos estas cosas no las dejan pasar, salió el juicio, resultó inocente. Luego los niños confesaron que el papá y la mamá lo habían hecho para sacar dinero. Y lo que pensaba es que estas personas que están en el documental han estado hasta ahora representándolo en tributos y homenajes ya siendo adultos, vistiéndose y bailando como él. Luego uno de ellos ha querido aparecer en el musical del Cirque de Soleil sobre Michael Jackson, no lo han aceptado y entonces de repente ha pasado que "me he acordado que ha abusado de mí". Una persona abusada, que tiene un trauma por un abuso, no se disfraza ni intenta representar a su abusador, sino todo lo contrario. Luego se han revelado las conversaciones de ellos dos poniéndose de acuerdo para hacer esto y además está dirigida por un director de cine. Ha sido todo para impactar, para crear una historia. Estoy deseando que todo eso que está saliendo se enfoque de una manera más puntual y que las personas se den cuenta que ha sido una película.