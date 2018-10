Michael Bublé se quebró al recordar la enfermedad de su hijo

Michael Bublé contó muy emocionado la dificíl situación que debió atravesar por el cáncer que le diagnosticaron a su hijo Noah cuando tenía tres años. El cantante expuso sus sentimientos más íntimos en el segmento "Carpool karaoke", del humorista James Corden.

El marido de Luisana Lopilato cantó "Haven't Met You Yet" y "It's A Beautiful Day", pero luego el ambiente cambió drásticamente. "Cuando nos dijeron qué era lo que tenía, ahí se terminó todo. Mi vida entera se terminó", aseguró Bublé en referencia a la enfermedad de su hijo.