Al igual que en muchos de sus shows, el cantante Michael Bublé le ofreció a un espectador el micrófono para que cantara una canción. Pero el azar quiso que ese ignoto fanático fuera la persona indicada para hacerlo, y el propio Bublé no pudo disimular la sorpresa.

Ocurrió durante un concierto en Georgia, cuando empezaban a sonar los acordes de "Fly me to the moon". El cantante se acercó, le ofreció el micrófono y le ofreció ayuda para entrar a tiempo. "Está bien, lo tengo", dijo el muchacho, con una confianza en sí mismo que llevó a Bublé a bromear y sentarse en el escenario, como si se despreocupara de lo que fuera ocurrir.

Pero bastó que el fanático cantara el primer verso para que Bublé saltara disparado a celebrar la voz del hombre. Luego se dedicó a hacer palmas mientras el público lo ovacionaba, e incluso le permitió terminar de cantar este estándar del jazz que popularizó Frank Sinatra.

Embed



Andrew Zarrillo (tal su nombre) es oriundo de Nashville, a la que no por nada llaman La Ciudad de la Música.