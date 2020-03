Mica Viciconte y su pareja Fabián Cubero fueron invitados por la producción del "Bailando 2020" para participar de una nueva edición del programa que en principio, podría comenzar a finales de abril venidero.

Sin embargo, a muchos causó sorpresa que la bailarina haya rechazado la propuesta. Por eso vale su aclaración al respecto.

“Si llegaba a ir con Fabián al Bailando salíamos primeros”, relató Mica en diálogo con Agarrate Catalina, el programa radial de Catalina Dlugi.

“Cuando a mí me preguntaron si queríamos estar juntos con Fabi en el Bailando, pensamos en nuestra relación y dijimos ‘¿es necesario?’ No quiero arriesgar mi relación, no sirve que nos expongamos en nuestra relación”, destacó.

También la panelista de Incorrectas dio como motivo la negativa de Poroto a su retiro del fútbol y los proyectos que sigue teniendo en su club Vélez Sarsfield: “Como va a estar ligado al club, nos parece que eso no va de la mano con que vaya al Bailando”.