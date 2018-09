Tras revelar que Nicole Neumann le mandaba mensajes a a Fabián "Poroto" Cubero a altas horas de la madrugada, Mica Viciconte arremetió nuevamente contra la modelo y ex de su actual pareja.

Mica comentó que "Fabián se cansa de las cosas que le manda su ex. Pero viste que el hombre cuando habla queda mal. De verdad que él no contesta los mensajes, no se mete. Pasa que es molesto cuando del otro lado mandan mensajes a las 3 de la mañana bardeando, diciendo que yo soy un 'gato'. Me parece que no va. No mandó un mensaje, mandó varios, y eso sigue pasando. Cuando uno está bien en una relación, la verdad que no está pendiente de la otra persona porque esta bien consigo y la relación".

"Ella (por Nicole) está con alguien y evidentemente no pudo soltar. Y no hablo de soltar en el sentido de tener ganas de volver con Fabián. Me parece que no viene por ahí. Creo que viene por 'no quiero que él sea feliz'. Creo que no puede ver a otra persona feliz, es mas fuerte que ella. Me da la sensacion por lo que vi y lo que vivo, que ella no quiere verlo bien a él. Como mujer quiere que el otro este todavía llorando, arrastrado y pediendole 'volvamos'", agregó en diálogo con #ModoSábado, el ciclo que se transmite por Radio Nacional.

Por último, Viciconte reconoció que el adjetivo con el que Nicole la habría catalogado, no fue para nada de su agrado: "Tendrá sus mambos pero está bueno dejar vivir y no molestar a los demás, porque a mí no me copa que me diga 'gato'. No me gusta".