Mica Viciconte y Fabián "Poroto" Cubero exhibieron en Instagram el excelente presente que atraviesan como pareja, y en el que no descartan la posibilidad de agrandar la familia.

La modelo mostró una pulsera que reza la frase "Donde hay amor hay vida", tal como la que posee su pareja con la mismas palabras y que también quiso lucir a través de su cuenta de la red social.

Mientras celebran más de dos años de noviazgo, Viciconte había expresado a fines de agosto sus deseos de convertirse en madre por primera vez.

mica viciconte01.jpg

En declaraciones a una radio porteña, la modelo remarcó: "¿Cuándo nos casamos? Mirá, al principio me gustaba más la idea. Ahora que vivo esta realidad y que estoy tan bien con Fabián _quien ya es padre de Indiana (10), Allegra (8) y Sienna (4), frutos de su anterior matrimonio con Nicole Neumann_ no sé si está tan buena la idea de casarme".

"No muero por el traje blanco de novia, me veo más teniendo un bebé que casándome. Ser mamá sí me gustaría", agregó. Y fue en ese momento que, ante la pregunta sobre si eso podría darse en el 2020, Viciconte sorprendió con su respuesta: "Sí, tal vez el año que viene".