Mica Viciconte explotó contra Denise Dumas por una versión

Mica Viciconte estalló de bronca contra Denise Dumas porque la conductora dio por cierto lo que dijo Nicole Neumann sobre el supuesto maltrato de la actual panelista de El show del problema hacia las hijas que su pareja Fabián Cubero tiene con la modelo.

Viciconte le exigió a la conductora de Hay que ver que le pida disculpas por haber faltado a la verdad, cometido que aún no logró porque Dumas insistió en que le creía a quien le confió la información, que según las especulaciones sería la propia Nicole.

La historia remite a que Nicole Neumann, la ex de Cubero, acusó a Mica, la actual pareja del exfutbolista de no dispensarle los mejores tratos a sus tres hijas, y Denise Dumas apoyó ese reclamo dando por cierto la grave denuncia mediática de la modelo.

Viciconte entonces cargó sin piedad contra Denise. “Por ahí está todo bien con ella, entiendo el medio, puede decir lo que quiera de mi, pero lo que me llamó la atención y me molestó, fue cuando se metió con el maltrato. Está fuera de lugar. No había necesidad de hundirme así. Esto es muy sencillo: vos te equivocaste como conductor, vení y pedime disculpas Y al contrario, esta mujer redobló la apuesta y dijo que su fuente era veraz. Es como una tomada de pelo”, aseveró Mica con indignación.

Denise-Dumas-2.jpg

Silvina Luna, compañera de Mica en el panel, le preguntó si la fuente era Nicole. Ya enojada, Viciconte le respondió “no lo sé, no tengo idea. Pero ella daba por hecho que había maltrato. Por lo menos comprobalo si vas a decir algo de mí“.

“Esto es como que yo un día salga a decir algo de la hija de ella. Yo no soy madre, pero entendería que ella se molestara. No le va a gustar. Tengo una madre y un padre que por supuesto que los afecta esta barbaridad que ella dio por cierto“, amplió Viciconte.

“¿Vos esperás un pedido de disculpas?”, le preguntó el conductor Nico Magaldi. “No sé si de Listorti, pero sí de Denise porque fue la que embarró la cancha. Tendría que haber pedido disculpas y no pasaba nada. Pero no, dijo que la fuente era veraz. Y no, querida, la fuente no es veraz porque no hay ninguna prueba de que yo maltrato a alguien“, sentenció.

Mica cargó contra Dumas, a quien hasta ahora consideraba una buena persona: “Que me llame, que lo conversamos y se termina. Pero públicamente tendría que disculparse, porque a mi me manchó y me ensució en la tele, y después es difícil sacarse eso de encima“.