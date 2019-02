Mientras Nicole Neumann disfruta de sus vacaciones en México junto a Matías Tasín, en Mar del Plata Mica Viciconte salió con los tacos de punta a opinar respecto de la polémica salida de la modelo de "Cortá por Lozano" (Telefe).

"El enojo puntual de Nicole es porque ella quería conducir. Y no quería que Jimena esté ahí", dijo en una entrevista con "Intrusos" (América TV).

Y cuando el notero del ciclo que conduce Jorge Rial le preguntó si es cierto que Neumann abandonó el programa por "celos" hacia Barón, disparó: "Ese es uno de los puntos, y hay algo más grave... Pero no lo voy a decir".

A mediados de enero, mientras Nicole disfrutaba de sus vacaciones en Punta del Este, surgieron los rumores de que la rubia no quería regresar al ciclo "Cortá por Lozano" debido a que Barón, ex de su pareja Matías Tasín, iba a reemplazar en la conducción a Verónica Lozano.

¿Nicole Neumann no quiere compartir Cortá por Lozano con Jimena Barón?



Sin embargo, en una nota con Clarín, la modelo negó los rumores. "¿Cómo? Para nada. Las vacaciones con mis hijas las tengo arregladas desde diciembre. De hecho, volví a hacer el arranque del programa en el verano, como había quedado, y Barón no está en enero en el programa. Con ella tuve y tengo la mejor", sentenció Nicole en aquel momento.

Y luego, a través de Twitter, fue durísima: "Dejen de inventar cosas donde no existen ¡Estoy de vacaciones con mis hijas porque siempre íbamos a irnos juntas para esta fecha! Simple, ¡Nada más que eso! Ni tengo nada contra nadie. Gracias. ¡Hagan prensa con otra cosa que sea real! Besos".

Además, agregó: "De hecho volví para el lanzamiento del nuevo ciclo el 4, y me fui esta semana como ya tenía programado con mis hijas desde diciembre... El resto me entero por los medios como ustedes, desde acá. No inventen más. ¡Nada ni nadie va a opacar la felicidad de mis hijas de tenerme x unos días 24/7 con ellas en todo el año!".