Mica Viciconte contó cómo fue el tenso encuentro con Nicole

La mala onda entre Mica Viciconte y Nicole Neumann no afloja. Esta vez, las rubias tuvieron que verse las caras el miércoles por la noche, en el evento de "Los personajes del año", realizado por la revista Gente.

Pero este jueves en La previa del show, la participante del Bailando reveló detalles del gélido encontronazo.

"Estaba a un paso mío. Pero yo tampoco me voy a sacar una foto con ella. No me sale ser falsa y no la saludaría", contó Micaela.

Luego, ante las preguntas de los panelistas, Viciconte se mostró desinteresada en cuanto a posibles provocaciones de Nicky: "Ya no me interesa hablar. No me interesa si le escribe a Fabián, si me bardea. Ya no me interesa", concluyó.





Embed