Mica Viciconte y Fabián "Poroto" Cubero decidieron hace poco que la convivencia podría ser una buena opción. Claro, la exCombate eligió en ese combo compartir la vida también con las hijas del futbolista, Indiana, Allegra y Sienna.

En una entrevista con la revista Pronto, la modelo hizo referencia a cómo era vivir con las chicas y comentó que "las chicas no son mis hijas, entonces es otra responsabilidad. Si fueran mis hermanitas o primitas las podría tener un poco más cortas, pero no".

La actual pareja del ex de Nicole Neumann elogió a las nenas por ser colaboradoras en los quehaceres de la casa: "No tengo niñera ni mucama, soy yo y nadie más. Pero las chicas jamás dan vuelta la casa porque cada uno tiene su canasto y dejan todo lo que tienen para lavar ahí. Cuando comen, dejan el plato y la taza en la bacha, y yo lavo después. Uno siempre se adapta".

Sobre el trato que recibe, aseguró: "Hay amor y buena onda, los nenes no mienten. Yo no cumplo el rol de nadie. Salgo con Fabi que tiene tres hijas y por lo tanto tengo una relación. Y ahora que vivimos juntos más todavía. ¡Hasta les hago las camas todos los días! Es cierto que tenía mucho miedo de que no me aceptaran porque, encima, ellas son tres. Pero intenté no ponerme ninguna presión y tampoco caretearla. Jamás me haría la simpática de más, soy como soy".

"Ellas son eléctricas y quieren hacer de todo. Son nenas que están en crecimiento y quieren jugar todo el día. A veces jugamos a la casita robada cien veces y no se cansan, pero tampoco me da para decirles que no quiero jugar más", resaltó.