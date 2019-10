"Mi tour es feminista, pero eso no es ir en contra del sexo opuesto". Las palabras pertenecen a la compositora chilena Myriam Hernández, una de las voces destacadas del cancionero romántico latino, quien llega por primera vez a Rosario en el marco de su nuevo tour "Soy Mujer". La cita es esta noche, a las 21, en el Centro de Convenciones de City Center (bulevar Oroño y avenida Circunvalación).

"Soy Mujer" reunirá las canciones más importantes de su legado en la música romántica, desde su primera canción "Ay Amor" hasta temas fundamentales como "El Hombre que yo amo", "Herida", "Se me fue", "Huele a peligro" y muchos otros que la llevaron a triunfar en el influyente ranking Billboard y a ganar galardones internacionales.

Con esta gira, además de realizar diez conciertos por todo el país, también recorrerá Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana.

Considerada "la baladista de América", es la cantante que más discos vendió en Chile y tiene 30 canciones en los rankings. Con 30 años de historia en el pop romántico y agenda permanente en América Latina y Estados Unidos, su voz es un referente en la interpretación femenina de romances, desamores y relaciones incompletas.

—¿Cuánto hay de la actual lucha por la equidad de géneros en tu nuevo trabajo "Soy mujer"? ¿Es un disco feminista?

—Efectivamente, el tour está enfocado en la mujer. Hay mucho de esta lucha que hay en favor de la equidad de género, que la mujer se empodere, que la mujer hable con respecto a la violencia psicológica o maltrato de género en general. Ir en contra del femicidio; eso se siente y se ve y se escucha en la obertura de mi concierto y en un par de canciones que también he sacado de mis álbumes anteriores, de los comienzos de mi carrera, que fueron canciones que no se promocionaron pero que tenían letras bastante feministas y que me vienen perfecto con el concepto de este tour y el concepto del show. Así que es un tour que es feminista, en el concepto de lograr la igualdad, el respeto en lo laboral, en lo salarial, lo profesional, pero eso no es ir en contra del sexo opuesto. Al contrario, el respeto es por igual, pero sí, por supuesto, mi disco trata de empoderar a la mujer.

—¿Hay lugar para las baladas de amor y clásicos románticos en tiempos de trap y éxitos efímeros?¿Considerás que hay nuevos referentes de la música romántica?

—Desde ya que hay nuevos referentes de la música romántica. Están Pablo Alborán, Jesse & Joy, hay mucha gente que sigue haciendo música romántica. Yo sigo haciendo música romántica y voy a seguir haciéndola. Claro que hay lugar también para las baladas de amor, el amor es un sentimiento, el amor no muere y por supuesto que hoy estamos invadidos de música urbana, que por cierto hay algunas canciones que son muy bonitas en melodías y letras. Yo creo que es bonito hacer guiños. A mí me ha tocado hacer un guiño, que quise hacerlo como respuesta a un tema que se llama "Amorfoda", de Bad Bunny, donde quise demostrar que se podía cantar esa canción más en forma romántica y de balada, respondiéndole con amor también. Porque la letra está desencantada del amor, entonces yo hablo del amor, puntualmente desde ese lugar. Pero sí, claro que se puede, yo pienso que siempre la música romántica va a estar presente.

—¿Qué significó el festival Viña del Mar en tu carrera ?

—El festival de Viña del Mar significó algo tremendamente importante. Era un escenario al cual yo quería llegar, siempre, desde pequeña, y cuando lo pisé por primera vez en el año 1989 fue un escenario que definitivamente me dio vuelo. Desde ahí comenzó mi carrera internacional. Ya se cumplen 30 años de eso y tengo un recuerdo maravilloso, me ha tocado estar en Viña como jurado internacional, como reina, como cantante y como animadora también durante 5 años. Así que es un escenario que respeto muchísimo y que adoro.

—Pese a tus treinta años de trayectoria y éxitos es la primera vez que te presentás en la ciudad. ¿Con qué va a encontrarse el público en el show de Rosario?

—Efectivamente, es la primera vez que me presento en Rosario y estoy muy dichosa y expectante de todo lo que voy a presentar y de lo que va a pasar con el público, ya que estoy feliz de poder llevarles mi espectáculo "Soy mujer". El público se va a encontrar con un show totalmente renovado en cuanto a arreglos, a efectos visuales, será un espectáculo mucho más colorido. Todos los clásicos que voy a interpretar como "El hombre que yo amo", "Huele a peligro" y "Herida" lo vamos a hacer con nuevos arreglos. También habrá canciones nuevas porque he compuesto un tema especial para el tour, por lo tanto espero que sea una noche espectacular, maravillosa, llena de música de amor, de convicción de reflexión para las mujeres y de mucho romanticismo.

"Hablo del concepto de lograr la igualdad en lo laboral y profesional.

Mi disco trata de

empoderar a la mujer"