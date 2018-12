"Mi música perdurará más que cualquier político o gobierno de turno". Así lo dijo el bajista Victor Wooten, ganador de cinco premios Grammy, quien presenta mañana, a las 21, su nuevo disco "Trypnotyx", en el Galpón de la Música (Estévez Boero 980) en un show que promete lo mejor del jazz fusión.





Victor Wooten, considerado uno de los mejores bajistas del mundo, llegará a Rosario junto al legendario baterista Dennis Chambers y el reconocido saxofonista Bob Franceschini, quienes conforman el Victor Wooten Trío.

La foja de servicios de estos artistas es contundente. El estadounidense Wooten, cuya ductilidad va desde el jazz complejo al funk y al rock, fue premiado en tres oportunidades como bajista del año por Bass Player Magazine, además de contar con cinco estatuillas de la distinción más importante de la industria de la música.

En tanto, el baterista Dennis Chambers mostró su talento junto a John Scofield, George Duke, Santana, John McLaughlin y Mike Stern, mientras que el saxofonista Bob Franceschini grabó y tocó con Stern, Paul Simon, The Yellow Jackets, Chaka Khan, George Benson y Eddie Palmieri. La apertura de mañana estará a cargo del bajista rosarino Walter Cellini y la cantante folk Estela Stier.

En diálogo con Escenario, Wooten habló de sus influencias musicales, su técnica y hasta de política, aunque evitó ser duro hacia el presidente Donald Trump.

—En la historia de la música moderna el trabajo de los bajistas pasa inadvertido, salvo excepciones, y usted es una de esas excepciones, ¿por qué?

—Yo he aprendido de grandes bajistas (sobre todo de los que anteceden a mi generación), ellos han contribuido a la música, a la técnica y han ayudado a que el bajo tenga un papel más importante. Y me han impulsado a hacer lo mismo. Varios de ellos están en actividad ahora, como Charles Mingus, Bootsy Collins, Paul McCartney, Larry Graham, Stanley Clarke, Jaco Pastorius y varios más.

—Después de tocar toda la vida el bajo, ¿cuál cree que es el espíritu del instrumento?

—El bajo es un instrumento de servicio. Su rol es ser el soporte y hacer que el resto suene bien.

—¿Cuál fue su primera escuela musical y también cuáles fueron las influencias del comienzo de su carrera que lo hicieron decidirse por el bajo?

—Soy el más joven de 5 hermanos de los cuales todos son músicos. Cuando yo nací ellos sabían inmediatamente que yo sería bajista. He tocado música con ellos toda mi vida. Mis hermanos han sido mi influencia, mi hermano más grande es una de las personas que me enseñó y me enseña en la actualidad, nunca fui a la escuela para aprender.

—¿Podría describir en qué se basa la técnica Victor Wooten?

— Mi misión es que la audiencia sienta algo cada vez que toco. Hay un montón de distintas técnicas que uso, en la medida que las voy necesitando o amerita para que la música y la audiencia la pasen bien. Demasiadas para explicarlas por acá.

—En 2016 hubo una reunión de Béla Fleck and the Flecktones. ¿Cómo fue ese regreso? ¿La banda sigue tocando en la actualidad o fue sólo un show eventual?

—Es algo que disfrutamos mucho cuando estamos juntos, venimos tocando hace más de 30 años y soy mejor músico gracias a ellos. Seguramente nos reuniremos otra vez y haremos una gira el año que viene.

—¿Qué es lo más interesante que encuentra hoy en la música del mundo?

— Hay un montón de músicos increíbles que encima están vivos actualmente. Hoy en día es muy fácil hacer música y poder ser escuchado, soy feliz de viajar por el mundo y compartir lo que me encanta hacer.

—¿Hacia dónde se dirige el jazz y cómo ve usted la nueva dirección que está tomando esta música con tantos años de vida y cambios?

—El jazz está en manos de músicos jóvenes, deberías preguntarles a ellos, para saber qué sucede en sus cabezas. La música se define mejor una vez que llegó y se ha ido, lo que sí sé es que en breve el jazz llegará a Rosario y espero verlos allí (risas).

—¿Se siente más un músico de jazz o de R&B?

—La música es más grande que un estilo u otro, disfruto tocando todos los estilos.

—Usted es un artista con conciencia social, participó en 2016 en el tributo anual a Martin Luther King. ¿Qué piensa del momento actual de los Estados Unidos y su presidente Donald Trump?

— Después de haber viajado por el mundo durante décadas (probablemente mucho más que muchos políticos), he encontrado que a pesar de que los gobiernos no se han podido llevar bien, la gente sí puede. He visto gente de diferentes naciones y creencias sentarse y disfrutar la misma música. La música es así de poderosa. Como me dijo mi hermano Roy "como todos sabemos, Beethoven, Bach, Brahms y Haydn fueron grandes, pero ¿alguien se acuerda quién era el rey o gobierno de aquella época?". Mi trabajo es hacer música, y la misma perdurará más que cualquier político o gobierno de turno.

Jazz. Victor Wooten está al frente del trío que toca mañana en Rosario.

"Mi misión es que la audiencia sienta algo cada vez que toco. Uso

muchas técnicas en la medida que las necesito"