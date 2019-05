"Mi hijo Dionisio es mi gran orgullo porque logré derribar mis prejuicios"

Flavio Mendoza llegó a Rosario junto a su hijo Dionisio para comenzar la temporada con su mega show "Siddharta". El espectáculo protagonizado por Facundo Mazzei, Karina "La Princesita" y el propio Flavio se estrena hoy, a las 21 en el teatro Broadway (San Lorenzo 1223) y realizará una seguidilla de funciones hasta el 26 de mayo.

La obra narra la historia de Siddharta, que fue preparado para ser el sucesor de su padre en el gran Imperio de Luz. El día de su coronación es testigo de algo que cambiará el curso de su vida. Con sus amigos Go y Vinda se disponen a buscar la verdad. El río será protagonista omnisciente de esta historia y Siddharta irá descubriendo en la amistad, el encuentro con Kamala, el poder y los excesos, el sentido de su vida y el significado de la verdad.

El prestigioso bailarín, director y productor, que también es estrella de "Bailando por un sueño", hizo un break en el ensayo para realizar una entrevista a solas con Escenario en la que habló de todo: reflexionó sobre su fuerte apuesta teatral en tiempos de crisis, dijo que le afectan las críticas de la prensa y aseguró que su hijo Dionisio es la razón de su felicidad.

—Vas a hacer temporada en Rosario. ¿Qué te atrajo de la ciudad para apostar acá?

—¡Es muy loco! Es mi tercera temporada en Rosario, vine con los dos shows de "Stravaganza" ya. Cuando me dijeron de hacerlo en un teatro pensé que estaba buenísimo pero que había que reducir algunas cosas. Y el dueño del teatro Broadway me dijo que hagamos la obra tal cual. Hacer el espectáculo tal cual significaba dinamitar el teatro porque tiene un escenario hidráulico que se eleva, que tiene 7 metros para abajo, elementos que se cuelgan... Y dijeron "No importa, lo traemos igual". Así que estoy feliz de que hayan personas así en nuestro país que en este momento de crisis apuestan a todo. No reduje nada. Vinimos con todos los bailarines. Y los resultados se ven antes de empezar: ya tenemos más de 12 mil entradas vendidas. Me emociona entrar al teatro y ver que la obra esta plasmada tal cual.

—¿En qué se diferencia "Siddharta" de tus espectáculos anteriores?

—Es el espectáculo que más texto tiene, que cuenta una historia. Si bien he contado historias, a veces queda librado a la imaginación. Pero en esta historia que traemos hay mucho texto, actores, cantantes, la música que cuenta. Es una especie de comedia musical mezclada con acrobacia, circo y tecnología.

—¿Qué te inspiró para contar la historia de "Siddharta"?

—Damián Mahler tenía el sueño desde hace 7 años de plasmar este espectáculo. Cuando leí el libro le dije de modificarlo un poco para el show. Me gustó mucho el mensaje del show, que va en busca de la verdad, de la felicidad y del amor. Es un show emocionante con artistas de primer nivel. Es el primer protagónico de Facundo en el teatro. Cuando "Siddharta" fue un éxito, los productores me dijeron que me sume a la obra y tuve que inventar un personaje. Soy de expresarme con el cuerpo, así que expresarme con texto me da un poco de pudor. Pero siempre me pasa, al principio me da un poco de vergüenza y después, arriba del escenario, me suelto.

—El espectáculo indaga en la búsqueda de la felicidad. ¿Qué es lo que te genera más orgullo en tu vida?

—Dionisio me cambió la vida, me la mejoró al 100 por ciento. Mi hijo es mi gran orgullo porque logré derribar barreras y mis propios prejuicios porque tenía la estructura del hombre, la mujer y el hijo. Gracias a Dios los tiempos cambiaron y yo también, trato de mejorar día a día porque soy humano y cometo errores. Dionisio me hace mejorar cada día como persona y me motiva a hacer más cosas. Ahora voy a traer un circo nuevo al país desde Italia porque en realidad quiero que mi hijo crezca viendo que su padre tiene un circo. Siempre me gustaron las fiestas y con el tiempo fue perdiendo eso, pero con mi hijo volví a celebrar todo eso y más exagerado aún. Si bien voy a tratar de darle todo a mi hijo, quiero que vea que todo es fruto del esfuerzo.

—¿Cómo trabajas con vos mismo?

—Hice mucha terapia, después me encontré conmigo mismo y empecé a escuchar a la gente que realmente me quiere. Me rodeo de buena gente.

—¿Te afectan las críticas?

—Sí, me afectan mucho. Por eso si acepté estar en el "Bailando" este año fue porque se cumplieron los 30 años pero no me gusta la parte mediática. Cometí el error de decirle a Fede Bal "tenés 10 kilos de más" y me descuartizaron en toda la tele argentina. No se lo dije por gordo, sino porque a mí me pasa que cuando me siento pesado no puedo bailar. Incluso he estado en compañías que me pesaban todas las semanas. Y como vengo de abajo, no se bancan mi éxito. Creo que hay mucha envidia. Tampoco le doy bola a las redes sociales porque atrás de un teclado la gente dice cualquier cosa. No me llevo las discusiones a mi casa. Cuando llego, mi hijo me sonríe y me olvido de todo.