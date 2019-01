México queda a un paso más cerca del Oscar con "Roma"

México quedó a un paso más cerca del codiciado Oscar el domingo, cuando la elogiada "Roma", de Alfonso Cuarón, se alzó con el Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera. Cuarón obtuvo además el premio al mejor director.



"El cine en el mejor de los casos derriba muros y construye puentes a otras culturas", dijo el cineasta en inglés al recibir la estatuilla a mejor película extranjera. "Al construir estos puentes, estas experiencias y estos nuevos rostros, comenzamos a darnos cuenta de que aunque puedan ser raros, nos son desconocidos. Empezamos a entender cuánto tenemos en común", afirmó.



El emotivo drama basado en los recuerdos de infancia de Cuarón con su niñera a principios de la década de 1970, se impuso sobre "Capernaum" (Líbano), "Girl" (Bélgica), "Never Look Away" (Alemania) y "Shoplifters" (Japón). El realizador le agradeció a las estrellas de la película, Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, y agregó: "Esta película no hubiera sido posible sin los colores que me hacen quien soy. Gracias familia. Gracias México".