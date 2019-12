Metallica recordó y honró al que fuera líder de Motörhead, Lemmy Kilmister, a los cuatro años de su muerte. El grupo estadounidense liderado por James Hetfield (foto) compartió en redes sociales un video interpretando con Lemmy el clásico de Motörhead "Too Late Too Late" en 2009 con un breve mensaje: "Te echamos de menos, Lemmy". Este reconocimiento quedó también plasmado en "Murder One", una canción dedicada a él y que forma parte del último álbum del grupo: "Hardwired To Self-Destruct".