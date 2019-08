Metallica llega a la Argentina en abril de 2020

Metallica llevará su World Wired World Tour a estadios de Sudamérica con seis conciertos en 2020 en los que contarán con Greta Van Fleet como artistas invitados. Los recitales serán en Santiago de Chile (15 de abril, Estadio Nacional), Buenos Aires (18 de abril, Campo Argentino de Polo), Porto Alegre (21 de abril, Arena do Gremio), Curitiba (23 de abril, Estádio Couto Pereira), Sao Paulo (25 de abril, Estádio do Morumbi) y Belo Horizonte (27 de abril, Estádio do Mineirão). Esta gira mundial de Metallica para presentar su nuevo álbum ha tenido ya más de 130 conciertos.