Metallica festeja los 30 años del "Black Album" con más de 50 artistas

Se trata del disco más vendido en la historia del heavy metal y, según se explica, este relanzamiento que tendrá las voces originales de quienes conforman el conjunto, se realizó "para lograr la máxima calidad de sonido". Por otro lado, la creación de "la lista negra" invita a "celebrar la influencia duradera de Metallica con más de 50 artistas sin precedentes que abarcan una gama increíblemente amplia de géneros, generaciones, culturas, continentes y más". El tráiler de la producción deja un adelanto de lo que será.

The Metallica Blacklist (Official Trailer)

Cada uno de los músicos invitados a colaborar con esta gran novedad eligió su canción preferida del mítico álbum. Entre los 53 seleccionados se encuentran Juanes, con su interpretación de Enter Sandman, St. Vincent con Sad But True, Corey Taylor en Holier than you, el dúo Ha*Ash con The Unforgiven, J Balvin en Wherever I May Roam, The Neptunes, Mon Laferte con Nothing Else Matter, entre muchos otros.

Uno de los crossovers más esperados era la colaboración entre Miley Cyrus con Watt, Elton John, Yo-yo Ma, Robert Trujillo y Chad Smith con Nothing Else Matters. La versión ya está disponible en el canal de Youtube de la cantante desde hace unas horas y ya tiene más de 70 mil reproducciones.

Miley Cyrus feat. WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo, Chad Smith – “Nothing Else Matters”

Ambas producciones estarán disponibles en formato digital el 10 de septiembre mientras que la versión física tanto en vinilo como en CD podrá comenzar a adquirirse a partir del 1 de octubre. Entonces, con cada ingreso que generen tanto las descargas como las compras, el objetivo es colaborar con fundaciones benéficas tanto la de Metallica, All Within My Hands, junto a la que elija el intérprete de cada canción.