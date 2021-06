Meryl Streep cumple 72 años: 10 curiosidades de su vida y su carrera 

Mary Louise Streep nació en Summit, Nueva Jersey, Estados Unidos, el 22 de junio de 1949. Debutó en las tablas con "The Playboy of Seville" en 1971, pegó el salto a la televisión con "The Deadliest Season" y llegó al cine en 1977 con "Julia". En 1978 recibió su primera nominación al Oscar, fue por "The Deer Hunter", que en la Argentina se conoció como "El francotirador", filme en el que compartía el elenco con otro grande, Robert De Niro.