Mery Granados: "Me alegra que mi voz transmita paz"

Mery Granados está logrando lo que muchos intérpretes desean: que cuando canta sea reconocida en la primera escucha. "Dicen que mi voz transmite paz. Y es hermoso que te digan eso". La cantante se presenta hoy, a las 21.30, en el Gran Salón de Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza), en un show acústico, acompañada por Juani Bernal y Lucas Irigoyen.

"Soy la menor de los Granados, pero ahora hay una Granados más que es Bernardita, la hija de Migue, de 2 años, que va a dar que hablar. Todo comenzó con mi abuelo Raúl, como que el arte es un legado familiar. Creo que mi hermano y yo heredamos lo musical de mi papá, pero él también tiene su lado de actor y humorista. Sin embargo, pienso que lo que mejor hacen ellos es la música. Cuando nos juntamos a cantar los tres lo redisfrutamos y es lo mejor que hay".

La que habla es Mery Granados, la cantante de 26 años, rosarina, aunque residente en Buenos Aires, que ya tiene un disco grabado con temas compuestos por su padre "Con las alas puestas" y otro de covers "Live Sessions, episodio I", junto a Juani Bernal, en donde suenan desde "Me hacés bien", de Jorge Drexler hasta "Trátame suavemente", de Soda Stereo, entre otros.

"Lo mejor que puede tener un cantante es que lo reconozcan de una. Ya me dijo mucha gente que mi voz transmite paz. Y es hermoso que te digan eso", dijo Mery a Escenario, quien adelantó que en el próximo verano entraría a grabar su nuevo disco "que viene con rebeldía, es como más rockero y con letras un poco más picantes".

La intérprete asegura que hace dos años que está enganchada con este proyecto artístico junto a su padre, quien compone las letras y músicas de las canciones. "Hace dos años que nos vemos todos los días con mi papá, trabajamos juntos, él pone la letra y yo me voy metiendo, si no me gusta se lo digo. A las canciones las siento mías, él sabe cómo hacer para que yo interprete bien lo que escribió, somos un buen equipo", dice entre risas.

La cantante vino varias veces con su banda eléctrica, pero este fin de semana el plan pintó más tranquilo. Ayer arrancaron en Mindo, Funes y hoy actúan en Lavardén, junto a la dupla de Bernal e Irigoyen, quienes la acompañan con teclados, guitarras y bajo. "Ahora hacemos un formato acústico, con temas del disco y covers, será un show más íntimo y para que la gente se cante todo y disfrute de la música", destacó.

Para Mery, "es todo un desafío ser mujer y cantante en la escena argentina". Pero ella quiere despegarse del pop más electrónico, como el de Lali Espósito, "que es una grossa". Y aclaró: "Sin desprestigiar a ninguna, porque hay muchas cantantes que admiro, pero yo no quise ir por lo más básico del pop argentino, me gusta llevar lo que hago más por las letras y las melodías". Lo bueno es que Mery canta y al oírla todos saben que es Granados.